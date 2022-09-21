برقصة ساخنة – اتفرج نسرين طافش تستعرض مؤخرتها بعد النفخ

بيروت - ثريا شاهين - تداولت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية نسرين طافش والنجم خالد تيجان ، وهما يرقصان رقصة السالسا.

وظهرت الفنانة في المقطع الذي تم تداوله بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي بنطال ضيقاً لونه رصاصي. بينما من الاعلى فانيلة رقيقة باللون الاسود وكاشفة للصدر.

وقامت الفنانة بأداء حركات الرقص باحترافية عالية، من بينها رفع الرجلين للاعلى وهي على ركبة وفخذي مصمم الرقص خالد تيجان .

وتشارك نسرين طـافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر»الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً. وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي

ومن إخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.

كما ويناقش مسلسل “الوجه الآخر” العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، حيث يتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

بينما يجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى

https://www.instagram.com/p/CFKi4KZBPSK/