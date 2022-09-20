أخبار اليمن : إصابة 6 مدنيين بانفجار مخلفات العدوان في الحديدة

إصابة 6 مدنيين بانفجار مخلفات العدوان في الحديدة
أُصيب 6 مدنيين بجروح خطيرة في محافظة الحديدة، اليوم، جراء انفجار لغم وقنبلة عنقودية من مخلفات تحالف العدوان.
وأوضح مصدر أمني أن المواطن أحمد حسن أبكر و3 من أولاده أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الشجن بمديرية الدريهمي.
وأفاد المصدر بأن لغماً من مخلفات العدوان انفجر في منطقة الناصري بمديرية التحيتا، ما أدى إلى إصابة شاب وشقيقته بجروح متفرقة.
وبلغ إجمالي ضحايا مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية منذُ بدء الهدنة، 324 شهيداً وجريحاً.
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