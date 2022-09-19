نميمة الفن: ياسمين الخطيب تثير جنون الشباب بصور ساخنة من حمام السباحة.. ظهرت بـ مايوه قصير جداً لا يكاد يغطي عورتها واستعرضت مفاتنها بطريقة صادمة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:09 مساءً - لا يكاد يمر يوم دون أن تشارك ياسمين الخطيب إطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ورغم حرصها على مشاركة جمهورها معظم تفاصيل حياتها اليومية، إلا أنها في ذات الوقت تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب الملابس العارية التي تظهر بها.

وتتميز ياسمين الخطيب برشاقة جسمها ونعومة بشرتها، وهو ما يجعل جمهورها على السوشيال ميديا يطالبها بالحفاظ على ذلك الجمال وعدم استعراضه على منصات التواصل بطريقة فاضحة.

وفي هذا التقرير سوف نرصد لكم أبرز إطلالات ياسمين الخطيب المثيرة للجدل.

ياسمين الخطيب في حمام السباحة بمايوه أحمر مثير

شاركت ياسمين الخطيب في وقت سابق، صور لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي في حمام السباحة ترتدي مايوه أحمر مثير.

وظهرت ياسمين الخطيب داخل حمام السباح بالشعر المبلول، ولم تكتب أي تعليق بل أكتفت بوضع “قلب أزرق”، مما جعل عدد من متابعيها بالتعليق على الصورة وجاءت التعليقات كالأتي: “الجمال عدى الكلام”، “من غير مكياج أحلى”.