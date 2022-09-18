أخبار اليمن : السياسي الأعلى يدرس مستجدات الهدنة

السياسي الأعلى يدرس مستجدات الهدنةأكد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط، أنه سيدرس كل ما قدّم أو سيُقدم للمجلس بشأن الهدنة وسيتخذ القرار المناسب إزاءه، بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على المكتسبات ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأوضح المجلس، أن توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق، سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق.

وناقش المجلس في اجتماعه، المستجدات المتعلقة بالقضاء .. مشيداً بجهود المنظومة العدلية، مؤكدا على دعم استقلال القضاء وتطوير أدائه على كافة المستويات بما يحقق مضامين العدالة ووصولها لكل المواطنين.

وثمن العروض العسكرية المهيبة التي أقامتها وزارتا الدفاع والداخلية .. مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة والأمن والتي تؤكد جهوزيتها العالية، لافتاً إلى أن تلك العروض والدفع العسكرية المتخرجة ليست من أجل الاعتداء على أحد، بل إنها لتثبيت الأمن والاستقرار والدفاع عن حرية وسيادة واستقلال اليمن.

وبارك المجلس لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وأبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ21 من سبتمبر وثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وذكرى المولد النبوي الشريف .. داعيا إلى المشاركة الفاعلة في الاحتفالات الواسعة التي يتم الترتيب لها، سائلاً الله تعالى أن تعود على اليمن وقد تمكن اليمنيون الأحرار من طرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن وطهروا كل شبر فيه.

هذا وقد استعرض الاجتماع التقرير المقدم من عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي حول زيارته لمحافظة صعدة، وأكد أهمية تلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظة خصوصا المديريات المحرومة من أبسط الخدمات.