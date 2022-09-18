أخبار اليمن : عائلة عادل إمام تكشف حقيقة إصابته بالزهايمر

عائلة عادل إمام تكشف حقيقة إصابته بالزهايمرقررت عائلة الفنان المصري عادل إمام الرد على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية وتتحدث عن إصابته بمرض الزهايمر وهو الأمر الذي أصاب الجميع في عائلة الزعيم بغضب شديد.

وأبدى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام عن غضبه الشديد من كثرة الشائعات التي تنتشر حول الزعيم خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أن عادل إمام بخير ولا يعاني من أي مشكلات صحية.

وشدد عصام إمام على أن الأخبار المنتشرة والتي تتحدث عن صحة عادل إمام غير حقيقية والجميع في عائلته يشعر بالغضب والحيرة من انتشارها بكثافة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عصام إمام على أن العائلة ستعلن أي شيء يخص الفنان عادل إمام ولن تنتظر الصحافة لكي تتحدث عنه وهو ما يعتبر رداً واضحاً من عائلة الزعيم على ما تحدث به الإعلامي محمد الباز والذي كشف أن مسيرة عادل إمام الفنية قد انتهت بسبب معاناته من بعض أعراض ألزهايمر.

الجدير بالذكر أن شقيق عادل إمام أكد منذ فترة أن الزعيم يحضر لعمل فني جديد وذلك بعد غيابه عن موسم رمضان 2022.

وكانت آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" والذي شاركه في بطولته الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري.

يذكر أن الفنان عادل إمام الشهير بلقب الزعيم ظهر خلال شهر أغسطس الماضي بعد فترة طويلة من الغياب عن الأنظار وهو الأمر الذي تسبب في انتشار العديد من الشائعات عن مرضه وأخرى تتحدث عن وفاته.

وفضل الزعيم عادل إمام الصمت بدلاً من الخروج والرد على الشائعات، فيما قام المقربون من الزعيم بنفي الأنباء التي تحدثت عن مرضه وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة للزعيم عادل إمام يظهر فيها بجوار شقيق الفنان هاني رمزي ويرتدي ملابس صيفية.

وظهر الزعيم عادل إمام في الصورة وهو مبتسم ويبدو عليه التمتع بصحة جيدة وذلك ينفي كل الشائعات التي انتشرت عنه خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام كان قد خرج في تصريحات غاضبة ليرد على كل من يردد الأكاذيب حول صحة الزعيم دون التأكد من المعلومات.

وقال عصام إمام في تصريحات سابقة إن الزعيم بصحة جيدة ولا يجب انسياق الناس خلف الشائعات دون التأكد من صحتها خاصة وأنها قد تؤثر بالسلب على نفسية الشخص وعائلته.

