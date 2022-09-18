أخبار اليمن : المرور يدعو السائقين للالتزام بشروط تزيين السيارات خلال المولد النبوي

المرور يدعو السائقين للالتزام بشروط تزيين السيارات خلال المولد النبويدعت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة المرورية خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تجنباً للمخالفات والحوادث.

ونبهت إدارة المرور في بيان لها اليوم، السائقين إلى الالتزام بشروط السلامة المرورية عند تزيين مركباتهم .. مشيرة إلى مخاطر بعض السلوكيات والممارسات التي لا تتفق مع مفاهيم القيادة الآمنة.

وأكدت أنها ستقوم بنشر الخدمات الميدانية والدوريات المرورية في الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة والمحافظات للعمل على انسيابية الحركة المرورية، وتوجيه النصح والإرشاد لمستخدمي الطريق بضرورة التقيّد باللوائح والقوانين المرورية.

وأعربت عن الأمل في أن يكون الاحتفاء بمناسبة المولد النبوي يليق بعظمتها ومكانة صاحبها عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والالتزام بما جاء به من تعاليم تنظم سلوكيات المجتمع في مختلف المجالات، بما فيها حق الطريق.

وأشادت شرطة المرور بالوعي المروري لمعظم سائقي المركبات، والتزامهم بقواعد وأنظمة المرور التي تعدّ ركيزة مهمة للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية.