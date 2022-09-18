أخبار اليمن : لجنة برلمانية لتقصى حقائق اراضي (بيت الفقيه) ميدانيا ( الاسماء)

لجنة برلمانية لتقصى حقائق اراضي (بيت الفقيه) ميدانيا ( الاسماء)استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن حسين الجماعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والخارجية والمغتربين، بشأن معاناة طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج.

تضمن التقرير إحاطة من واقع البيانات الصادرة عن الطلبة الذين استعرضوا فيها أوضاعهم المأساوية من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية المتكررة التي نفذوها أمام سفارات وملحقيات الجمهورية اليمنية التي تديرها حكومة الارتزاق في عدد من دول الابتعاث ومنها مصر والأردن والهند والجزائر وألمانيا وروسيا وماليزيا والمغرب وبولندا، وبلدان أخرى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ 2021م.

كما تضمن التقرير وقائع حول معاناة الطلاب المبتعثين في عدد من الدول والظروف الصعبة التي يعيشونها جراء تراكم الديون عليهم.

وخلص التقرير إلى مقترح اللجنة بعدد من التوصيات.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة.

وفي ذات السياق استعرض مجلس النواب إحاطة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى الاصلاحية المركزية في أمانة العاصمة لتفقد أوضاع السجون والسجناء.

تضمنت الإحاطة مخاطبات اللجنة للجهات المعنية ونتائج النزول الميداني، والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أرجأ مجلس النواب مناقشة ذلك إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، أقر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني لتقصي الحقائق حول الإشكالات الحاصلة على أراضي المواطنين في بيت الفقيه وموافاة المجلس بتقرير إزاء ذلك.

وتتكون اللجنة من نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيساً وعضوية أعضاء مجلس النواب، أحمد شائع، عبد الله حسن خيرات، علي علي المنبهي، محمود الهارب، محمد أمين باشا، محمد صالح البرعي، خالد الصعدي، ومحمد عبد الله أهيف.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.