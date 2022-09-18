أخبار اليمن : قياس كمية الامطار في 5 محافظات يمنية

قياس كمية الامطار في 5 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر في أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سهل تهامة والسواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز، وعلى أجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، إب الضالع، ريمة، المحويت وحجة، وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.
وحسب المركز ستكون الرياح نشطة إلى شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 40 عقدة على أرخبيل سقطرى وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج .
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تشكل السحب المنخفضة وتكون الضباب.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ذمار : 8.0 ملم، السدة-إب : 7.4 ، حجة : 6.0 ، المحويت : 4.9 ، الكدن-الحديدة : 0.6.
كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية وسهل تهامة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.
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