استشهاد وإصابة 324 مواطنا جراء الألغام ايام الهدنة
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد وإصابة 324 مدنيا منذ سريان الهدنة في 2 أبريل 2022م جراء الألغام والقنابل العنقودية من مخلفات العدوان.
وأوضح المركز أنه تم منذ بداية الهدنة تسجيل استشهاد 108 مواطنين وإصابة 216 جراء الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب الأخرى.
ولفت إلى تزايد الضحايا جراء مخلفات الحرب بسبب اتساع نطاق التلوث وعودة النازحين إلى مناطقهم، في حين كان المعول أن يكون هناك معالجات إنسانية خلال الهدنة فيما يخص توفير الأجهزة الكاشفة للألغام والمستلزمات اللازمة للمركز التنفيذي.
وجدد المركز المطالبة بتوفير المستلزمات الميدانية للقيام بأنشطة تطهير المناطق في اليمن من الألغام والقنابل العنقودية.
وبحسب المركز، كان للقنابل العنقودية النصيب الأكبر من الضحايا نتيجة الانتشار الواسع لها بفعل الغارات الجوية حيث بلغت حصيلة ضحاياها 75 مواطنا بينهم 18 شهيدا و57 مصابا.
(سبأ)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 324 مواطنا جراء الألغام ايام الهدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.