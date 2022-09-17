أخبار اليمن : اعتقال مهاجم نعش الملكة إليزابيث الثانية

اعتقال مهاجم نعش الملكة إليزابيث الثانيةاعتقلت الشرطة البريطانية، رجلاً بتهمة الهجوم على نعش الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر، وفق بيان للشرطة.

وتواصل بريطانيا الاستعدادات الأمنية لتأمين جنازة الملكة اليزابيث الثانية.

وتحشد كل الأجهزة في لندن جهودها لإخراج هذا الحدث بشكل يليق بالملكة وتاريخها خصوصا مع الأعداد الكبيرة من قادة العالم .

ومن المتوقع أن يحضر أفراد من العائلات الملكية ورؤساء وزعماء آخرون من أنحاء العالم جنازة الملكة إليزابيث، وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحضر الجنازة.

