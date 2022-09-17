أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار متفرقة على 13 محافظة

توقعات بهطول امطار متفرقة على 13 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على عدة محافظات، منبهاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يرافقها الرعد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، غرب صنعاء، غرب عمران، المحويت، حجة وصعدة وأجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين وشبوة.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة، وأمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 20-40 عقدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان محذراً من الانهيارات الصخرية والطينية.

