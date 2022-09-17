نميمة الفن: عبير صبري تصرخ بدون خجل 'بالراحة عليا الله يسترك' والمخرج يأمر بمواصلة التصوير وخلع ملابسها كاملة حتى بقيت كيوم ولدتها أمها .. شاهد أوقح مشهد بتاريخ السينما المصرية

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 17 سبتمبر 2022 12:03صباحاً -جسد الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة عبير صبري دور البطولة في مسلسل "عصافير النيل" حيث جمعت مشاهد الفيلم بينهم في البداية كجيران،

ثم تطورت العلاقة بينهم وتكونت رابطة حب بعد أن أصبح كل منهما ينظر للاخر بنظرة مختلفة وباتوا يتقربون من بعضهم، اكثر وأكثر، حتى اجتمعوا إلى أن تطورت علاقتهم حتى اصبحوا يختلوا ببعض،

وفي هذه المرحلة تبدأ المشاهد الجريئة والتي وصفها الجمهور بالمخلة وهي ظهورها مع الفنان فتحي في الشقة وفي غرفة النوم، وفوق السرير وهم يوزعون القبل والاحضان بطريقة مثيرة وساخنة،

وكأنها مشهد حقيقي وليس تمثيلي، وهو ما خلق حالة لغط واستياء كبيرة عند معظم جمهورها.

والمثير الأكثر بالفيلم والذي زاد من حالة الاستياء عند الجمهور، هو ذلك المشهد فى الفيلم ، حيث قام المخرج مجدى أحمد على، بإعادة إحدى هذه القبلات عدة مرات بسبب حالة الخجل التى سيطرت على فتحى وليس عليها هى اثناء اداء القبلة، بينما هي مستسلمه.