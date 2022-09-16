نميمة الفن: بملابس النوم وبدون حمالة صدر.. صافينار تصدم الجمهور بإطلالة جريئة تخطت كل الحدود ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 16 سبتمبر 2022 08:38 مساءٍ - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة للفنانة الاستعراضية الأرمينية صافيناز، ظهرت فيها بطريقة فاضحة وغير أخلاقية حسب وصف الجمهور.

الصورة التي سبق للراقصة صافينار نشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، وظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس النوم من دون حمـالة الصدر، ما أثار موجة من ردود الأفعال المبتاينة.

وأنهالت تعليقات المتابعين على صورة صافينار الجديدة، حيث أعتبرها الكثير منهم فاضــحة ومخــلة للآداب العامة.