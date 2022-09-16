أخبار اليمن : فوز تاريخي.. شباب اليمن يضرب غوام بالعشرة

فوز تاريخي.. شباب اليمن يضرب غوام بالعشرةحقق المنتخب الوطني للشباب فوزاً ساحقاً وتاريخياً على نظيره الغوامي بعشرة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس اسيا 2023 تحت 19 سنة.

وتقدم منتخب اليمن في نتيجة المباراة خلال أول 30 دقيقة بهدفين دون رد حملا توقيع «عمار القباطي وقاسم الشرفي».

ودخل المدير الفني لليمن «محمد النفيعي» بتشكيل أساسي مكون من «عبد الرحمن الريمي – محمد الشامي – ممدوح عجاج – عماد الجديمة – حسن عياش – أسامة المطري – عمار القباطي – محمد راضي – محمد الدمبر – زكريا الطفطوف – قاسم الشرفي».

وكان منتخب اليمن تقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة (C) بسبب الخسارة الفادحة التي مُني بها شقيقه الفلسطيني بثمانية أهداف دون رد أمام المنتخب الياباني في وقت سابق اليوم.

وأصبح فارق الأهداف يصبح لصالح منتخب اليمن الذي بات على مقربة من بلوغ نهائيات أمم آسيا المقرر لها في أوزبكستان عام 2023، بشرط عدم تعرضه لخسارة ثقيلة أمام اليابان في الجولة الرابعة يوم 18 سبتمبر الجاري، كما حدث مع فلسطين!.

وتعادلت اليمن في الجولة الأولى 2/2 أمام فلسطين، ثم انتصرت بصعوبة على لاوس 2-1، وفي حال التمكن من الفوز اليوم على غوام المتذيلة، سينفرد المنتخب اليمني بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وكان الشوط الأول للمباراة قد إنتهى بتقدم منتخبنا الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف لنظيره الغوامي.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني .

وسيتلقي منتخبنا الوطني في مباراته القادمة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم الاحد القادم نظيره الياباني الذي يتصدر المجموعة بتسع نقاط .