أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار غزيرة بعدد من المحافظات

توقعات بهطول امطار غزيرة بعدد من المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجويــة، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ورياحاً شديدة على أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، إب ، تعز، ريمة وغرب ذمار.

وحسب المركز يحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت، وأجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات عمران، حجة، المحويت وغرب محافظتي صعده وصنعاء.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الداخلية للسواحل الجنوبية والغربية.

وأشار المركز إلى هبوب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 16-39 عقدة.

ونبه المركز المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تشكل السحب المنخفضة أو الضباب.

كما نبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي، بلغت في إب 11.5 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق المحطات.