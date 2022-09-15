شاهد .. نجمة مسلسل "باب الحارة" دانا جبر لاهبة ومثيرة ومتابع أردني يفجّر الردود

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:50 مساءً - فجّرت الممثلة السورية دانا جبر مواقع التواصل بصورة نشرتها عبر الانستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مميزة ومثيرة نالت اعجاب المتابعين وسط انتقادات البعض.

وظهرت دانا جبر بالصورة وهي تجلس على الكنبة مرتدية بنطال أبيض ضيق، وتوب أبيض مكشوف البطن والذراعين، برزت مفاتنها منه بشكل واضح، وسدلت شعرها الطويل وتزينت بمكياج ناعم.

رغم ان الممثلة السورية تغلق خاصية تعليق المتابعين على صورها التي تنشرها على الانستغرام، الا ان الكثير من الجمهور والصفحات التي تهتم بأخبار واطلالات المشاهير، تداولت ونشرت الصورة عبر حساباتهم، لتنهال التعليقات التي تغزلت بجمال دانا واثارتها.

الا ان البعض انتقد دانا جبر لأن جسدها أصبح ممتلئ جدا خلال الفترة الأخيرة، والملابس الضيقة لا تليق فيها لأنها تبرز مفاتنها الأنثوية بشكل لافت، ولقي تعليق لمتابع اردني اعجاب الكثير، اذ كتب على الصورة: "كل ما تكبر تحلى لكن الرجيم سيجعلك أجمل".

وكانت قد نشرت صورة لها عبر الانستغرام بنفس الاطلالة لكن لم يظهر منها الا الجزء العلوي، وهي تجلس داخل السيارة، كما كانت قد تعرضت للانتقادات بآخر اطلالاتها التي نشرتها من دبي، حيث ظهرت من الخلف وهي تقف على النافذة وتنظر الى مباني دبي الشاهقة، وهي ترتدي ملابس ضيقة جدا برزت مفاتنها بشكل واضح.