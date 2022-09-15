أخبار اليمن : 190 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

190 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 190 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرقين بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الصوح والفرع بنجران و35 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان، باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع لقوى العدوان والمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في تبة المقدمة بمنطقة غباري بالكدحة في محافظة تعز وفي مربع روح الله ومنطقة توزيع التغذية والشامرية ومربع الشهيد رافع بمنطقة حجر بتار في محافظة الضالع، وفي شمال غرب حيس بالحديدة.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل خرقين باستحداث مرتزقة العدوان تحصينات في تبة الباس بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 116 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 27 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وكذا في رازح والمدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب وشمال غرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع الأبطال في مقبنة بمحافظة تعز وكذا باتجاه مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان.