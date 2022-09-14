أخبار اليمن : قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ168 خرقاً في 24 ساعة

قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ168 خرقاً في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الفرع بنجران و40 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في القرن بالكدحة في محافظة تعز وكذا مواقع الجيش واللجان في المثلث وتبة فواز بالفاخر في محافظة الضالع.

وأفاد المصدر بتسجيل 3 خروقات باستحداث تحصينات للمرتزقة في ميمنة الجب بصبيرة بمحافظة الضالع، وفي شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 103 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 19 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، في محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، كما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن والطينة بمحافظة حجة، وكذا مواقع الجيش واللجان في رازح والمدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر، أن قصف مدفعي استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع المرابطين في مقبنة بمحافظة تعز، وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان وفي الصخرة بعسير.