أخبار اليمن : الزراعة تدشن برنامج الاحتفال بذكرى المولد النبوي

الزراعة تدشن برنامج الاحتفال بذكرى المولد النبويدشنت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري والإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، برنامج الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الاجتماع الذي رأسه نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، حث جميع الجهات التابعة لوزارة الزراعة والري على الاهتمام بمظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، باعتبارها مناسبة إسلامية عظيمة وتعظيم للرسول الأعظم واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة.

وقال الرباعي إن الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفال بالنور الذي أنزل على البشرية ونقطة التحول من الجهل والظلال والظلمات الى الهدى والنور، وهو ما يحتم على القائمين على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والمراكز التابعة لوزارة الزراعة والري، أن تهتم بالتحشيد لهذه المناسبة، سواء على مستوى كل جهة على حده أو للفعالية المركزية لوزارة الزراعة أو الفعالية المركزية العامة.