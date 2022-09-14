نميمة الفن: سما المصري تنشر صورة لمؤخرتها وتعلق ” بتركزوا في حاجات غريبه” ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:02 مساءً - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري صورة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي تظهر مؤخرتها .

وعلقت سما المصري علي الصورة قائلة “يعني سيبتوا كل اللي في الفيديو بتاع توزيعي لبوكسرات في الشارع امبارح ومسكتوا في اللقطه دي؟؟ بتركزوا في حاجات غريبه انتوا برضو ياشباب”

وقد استعلت الفنانة الاستعراضية سما المصري، أي حدث لإثارة الجدل، والبحث عن الشهرة أيا كانت الطريقة،

وتصدرها قوائم البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” مقطع فيديو، وظهرت في الفيديو وهي توزع علي الجمهور “ملابس داخلية وشربات” احتفالا برأس السنة الجديدة.