اتفرج – منة عرفة هتفرجك الرقص البلدي علي اصوله

بيروت - ثريا شاهين - انضمت مؤخرا الممثلة الشابة منة عرفة إلى تطبيق “تيك توك” وبدأت تشارك جمهورها بفيديوهات لها.

في أحدث فيديو نشرته منة ظهرت ترقص على أغنية “شوفي” للفنان هشام عباس.

تلقت منة تعليقات كثيرة على الفيديو، البعض وجه لها انتقادات بسبب تغيير شكلها واتهمها أنها غيرت ملامحها بإجراء عمليات تجميل، كما علق البعض على خسارتها الكبيرة للوزن، مؤكدين أنها تحتاج لزيادة الوزن بعض الشيء لأن هذا الشكل لا يليق عليها.

https://www.tiktok.com/@mennaarafa/video/6882812964647210241?referer_url=https%3A%2F%2Felbashayer.com%2F&referer_video_id=6882812964647210241

