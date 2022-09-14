أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من آل العاضي

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رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من آل العاضي

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقية شكر وإمتنان جوابية ردا على مواساته بوفاة الدكتور / محمد يحيى حسين العاضي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، احد الألف شخصية مؤسسين للمؤتمر الشعبي العام ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من آل العاضيتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقية شكر وإمتنان جوابية ردا على مواساته بوفاة الدكتور / محمد يحيى حسين العاضي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، احد الألف شخصية مؤسسين للمؤتمر الشعبي العام ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية ممهور باسم شقيق الفقيد عبّر خالد يحيي العاضي عن شعوره بالإمتنان والعرفان لرئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس على برقية العزاء بوفاة شقيقه . شاكرا باسمه ونيابة عن آل العاضي قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام ، ومتمنيا لقيادات المؤتمر دوام الصحة والسعادة .



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