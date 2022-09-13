أخبار اليمن : رصد 144 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

رصد 144 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 144 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 41 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في شرق مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 86 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر برصد 16 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وفي رازح والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال شرق وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، وباتجاه مواقع الجيش واللجان في العمود والصيابة بوادي جارة في جيزان وجبل العمدة بنجران.