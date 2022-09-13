الأمين العام المساعد يعزي بوفاة القيادي عبدالله النماري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ عبدالله عتيق مقبل النماري عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 197 مديرية عنس محافظة ذمار، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأشقاء الفقيد إبراهيم وصالح النماري، ونجله أسامة عبدالله عتيق النماري وباقي أفراد الاسرة، وكافة آل النماري بمديرية عنس محافظة ذمار في هذا المصاب.
وأشاد الشريف بمناقب الفقيد، حيث كان أحد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة القيادي عبدالله النماري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.