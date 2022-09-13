أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة القيادي عبدالله النماري

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة القيادي عبدالله النماريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ عبدالله عتيق مقبل النماري عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 197 مديرية عنس محافظة ذمار، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأشقاء الفقيد إبراهيم وصالح النماري، ونجله أسامة عبدالله عتيق النماري وباقي أفراد الاسرة، وكافة آل النماري بمديرية عنس محافظة ذمار في هذا المصاب.

وأشاد الشريف بمناقب الفقيد، حيث كان أحد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.