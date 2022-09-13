نمبمة الفن: رهف القحطاني تثير الجدل من جديد بعد نشرها لأحدث صورها وهي بملابس عارية ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:05 مساءً - أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني الشهيرة بوذ نكهة،

الجدل عقب ظهورها بإطلالة جريئة عبر حسابها على سناب شات

وظهرت رهف القحطاني في ستوري عبر حسابها بتطبيق سناب شات، وهي تقوم بالإعلان لماركة ملابس تطلق خط بدل نسائية، ارتدت منها رهف القحطاني.

وظهرت رهف القحطاني بالبدلة النسائية التي تتكون من بنطال ضيق وجاكيت قصير يظهر البطن، ومجموعة من الأحزمة القماشية الرفيعة التي تحيط بمنطقة الخصر

وأكدت رهف القحطاني أنها ذاهبة لحضور أحد الإيفنتات العملية الخاصة بها، والتي ذهبت إليها بالبدلة مكشوفة البطن لتثير الجدل في أحدث ظهور لها.

وقالت رهف القحطاني خلال الفيديو، إنها تحاول الظهور بمظهر الفتاة الوديعة أو الكيوت، بينما انطلقت لحضور الإيفنت مرتدية البدلة وفوقها عباءة مفتوحة من الأمام، حيث غطت الفعاليات وهي مرتدية تلك العباءة ولكنها نشرت صورة البدلة كاملة عبر سناب شات.

وتلقت رهف القحطاني انتقادات واسعة عبر تداول صورها ببدلة مكشوفة البطن، حيث أكد بعض النشطاء أنها تتجاوز حدودها في اللبس تدريجيا.

وذكر البعض رهف القحطاني بوعودها القديمة للجمهور، بأنها لن تستعرض جسدها أمام الكاميرا ولن ترتدي الملابس الجريئة مثل بعض المشهورات اللاتي يفعلن هذا للتربح.

كما تذكر البعض وقائع رهف القحطاني الغريبة والجريئة في المالديف، أثناء رحلتها مع المشهورة مروج الرحيلي، والتي انتهت بأزمة كبيرة دفعت على إثرها غرامة مالية بتهمة إهانة المالديف، لافتين إلى أنها لم تتعظ من هذه الأزمة.