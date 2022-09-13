أخبار اليمن : ضبط 3 مشتبهين في جريمة مقتل دحابة

ضبط 3 مشتبهين في جريمة مقتل دحابةألقت أجهزة الأمن في أمانة العاصمة القبض على الأشخاص المشتبه بهم في جريمة الاعتداء بالضرب المفضى إلى الموت، الذي تعرّض لها المواطن علي حسين علي قاسم ناصر دحابة (48 عاما).

وأشار بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، إلى ان المعتدين عددهم ثلاثة اشخاص، وسبب الجريمة ناجم عن خلاف على طابور استلام المواد الغذائية الممنوحة من أحد التجار في العاصمة.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، وإحالة القضية للنيابة.

(سبأ)

