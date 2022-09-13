أخبار اليمن : إغلاق محطة مياه ومعمل حلويات في ذمار

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إغلاق محطة مياه ومعمل حلويات في ذمار

أغلق مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ذمار، اليوم، محطة تعبئة وتسويق مياه ومعمل لإنتاج الحلويات مخالف للاشتراطات الصحية. إغلاق محطة مياه ومعمل حلويات في ذمارأغلق مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ذمار، اليوم، محطة تعبئة وتسويق مياه ومعمل لإنتاج الحلويات مخالف للاشتراطات الصحية. وأشار مدير مكتب الصناعة والتجارة، هاشم الوريث، إلى أن أعمال النزول الميداني للتفتيش والرقابة مستمرة لضبط المخالفات التجارية والصناعية، وفقا للقانون. فيما أكد نائب مدير المكتب للشؤون الصناعية، محمد اليازلي، الحرص على تعقب المنشآت والمعامل والمصانع المخالفة لمعايير ومواصفات الإنتاج والاشتراطات الصحية.

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