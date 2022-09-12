أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل الفراصي

أمين عام المؤتمر يواسي آل الفراصي
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ المناضل/ يحيى احمد صلاح الفراصي، الذي انتقل الى جوار ربه مغدورا به يوم الاحد 2022/9/11م في مدينة ذمار.
واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد كواحد من ابرز مشائخ محافظة ذمار المشهود لهم بالاصلاح بين الناس وفعل الخيرات.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ القاضي/عبدالحكيم يحيى احمد الفراصي واخوانه وكافة آل الفراصي في منطقة البردَّون مديرية الحداء محافظة ذمار ، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"
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