أخبار اليمن : ضبط شحنة أجبان (سعودية) فاسدة

ضبط شحنة أجبان (سعودية) فاسدةضبطت فِرق صحة البيئة التابعة لمكتب الصحة العامة في أمانة العاصمة ستة أطنان من الأجبان السعودية فاسدة وتالفة.

وأوضح مدير مكتب الصحة في الأمانة الدكتور مطهر المروني، أن فِرق صحة البيئة ضبطت هذه الكمية في أحد المخازن في مديرية الوحدة، بالتعاون مع اللجان المجتمعية.

وأفاد بأن مكتب الصحة تلقي بلاغا من أحد المواطنين عن وجود مواد متعفنة وتالفة داخل المخزن، وتنبعث منها رائحة كريهة.. مؤكداً أنه فور تلقي البلاغ توجّه فريق صحة البيئة إلى مكان المخزن، وقام بتحريز الكمية المضبوطة، وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات، استعداداً لإتلافها.

وأكد الدكتور المروني استمرار أعمال فِرق صحة البيئة للرقابة وضبط المخالفات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير غذاء صحي للمواطنين.