أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة

دوت الخليج -

تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة

أفادت شركة النفط اليمنية اليوم بأن ‏تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة بنزين ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، في خرق جديد للهدنة المؤقتة. تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدةأفادت شركة النفط اليمنية اليوم بأن ‏تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة بنزين ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، في خرق جديد للهدنة المؤقتة. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة، باحتجاز سفينة البنزين "ردروبي" رغم تفيتشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وأشار المتوكل إلى أن عدد السفن المحتجزة أرتفع إلى سفينتي وقود، تم تفتيشها وحاصلة على تصاريح دخول أممية.



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