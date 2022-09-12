أخبار اليمن : 5 أطعمة تساعد في محاربة الاكتئاب

5 أطعمة تساعد في محاربة الاكتئابعندما تشعر بالاكتئاب، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل الاكتئاب ومحاربته، على سبيل المثال ، يؤثر الطعام الذي تتناوله بشكل مباشر على صحتك النفسية، وبالتالي، فإن إحدى أكثر الخطوات المفيدة التي يمكنك اتخاذها هي تعديل نظامك الغذائي للحصول على كميات كافية من جميع العناصر الغذائية التي تمنع ضعف الصحة العقلية، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تساعد في محاربة الاكتئاب، بحسب موقع " scitechdaily".

عين الجمل

يساعد هرمون السيروتونين على استقرار المزاج، حمض أميني يسمى التربتوفان ضروري لإنتاج السيروتونين لا يستطيع جسمك تصنيع التربتوفان، لذلك يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي.

عين الجمل مصدر ممتاز للتربتوفان. يحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأخرى ، وكلها تساعد في علاج الاكتئاب والقلق.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر ممتاز آخر للتربتوفان ، وهو عنصر أساسي في تخليق السيروتونين. يحتوي الأفوكادو أيضًا على عدد لا يحصى من الفوائد الصحية الأخرى. تناول ما لا يقل عن نصف حبة أفوكادو كل يوم.

خضروات ورقية

تعتبر أوراق الكرنب والجرجير خيارات رائعة للخضروات إذا كان هدفك هو محاربة الاكتئاب أنها تساعد في تخفيف القلق ، ودعم وظائف الدماغ المثلى ، والحماية من التدهور المعرفي. تأكد من أن البطاطس المقلية والحساء والسلطات تحتوي على خضروات ذات أوراق داكنة لحماية صحتك العقلية.

البصل

من أجل الصحة النفسية، يتطلب دماغك كميات كافية من السيروتونين بعض المركبات تعيق تخليق السيروتونين. يمنع البصل هذه المركبات ، لذلك يمكن لجسمك إنتاج المزيد من السيروتونين.

عيش الغراب

يمكن أن يساعدك عيش الغراب في مكافحة الاكتئاب والقلق لسببين. أولاً ، يحتوي على الكثير من البوتاسيوم ، الذي يمكن أن يساعد في علاج القلق.

ثانيًا ، الفطر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى إرغوثيونين. يساعد هذا المضاد للأكسدة في تقليل الإجهاد التأكسدي على جميع الخلايا ، بما في ذلك تلك الموجودة في الدماغ. قد يساعد الضغط التأكسدي الأقل على خلايا الدماغ في تقليل مشاعر القلق والاكتئاب.

(اليوم السابع)

