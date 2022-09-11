أخبار اليمن : صُنعت في 3 دول.. إتلاف مواد غذائية فاسدة

صُنعت في 3 دول.. إتلاف مواد غذائية فاسدةقامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة برفض وإتلاف ألف و١٧٠ كرتونا من الكيك مصري المنشأ جراء ارتفاع نسبة حمض “السوربيك” فيها، وذلك يعد مخالفة للمواصفات والمقاييس المسموح بها.

كما أتلفت الهيئة 280 كرتونا من الدجاج البرازيلي و51 كرتون شوارما برازيلي عبر مكتب رقابة ذمار، بسبب وجود تغيّر في الخواص الطبيعية للمنتجات (اللون والرائحة)، وكذا إتلاف 660 عبوة جبنة دنماركية بسبب وجود انتفاخ في العبوات.

وأوضح بلاغ صحفي صادر من الهيئة، أن جميع كوادر الهيئة في المركز الرئيسي والفروع يعملون ليلاً ونهاراً للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، ومنع وصول الشحنات المخالفة إلى البلاد.

وأهاب بجميع التجار توخّي الحذر في ضمان كافة المواصفات المطلوبة والتخزين الجيّد لتفادي الإتلاف والرفض.

وأشار البلاغ إلى أن الهيئة تعمل على تشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد أن الهيئة لا يمكن أن تتساهل أو تتجاوز في دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، كونها تضر بحياة المواطنين.