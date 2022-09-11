نمبمة الفن: ممثلة عربية تتصدر محركات البحث بعد تسريب صورها العارية ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:48 مساءً - تصدرت النجمة التونسية القديرة فاطمة بن سعيدان، ترند مواقع التواصل، ومؤشرات البحث بعد واقعة تسريب صورها العارية عبر الفيسبوك من قبل المصور الذي التقط لها الصور من احد الأعمال الفنية غير المكتملة، ونشرها دون علمها وموافقتها.

بناء عليه، أعلنت الفنانة التونسية في بيان نشرته على الفيسبوك انها قامت بتكليف محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصور الفوتوجرافي، والوسائل الاعلامية التي قامت بنشر صورها دون اذن منها.



وعبرت سعيدان عن صدمتها عندما أخبره صديق لها ان صورها منتشرة عبر الفيسبوك، والتي كانت قد التقطتها في إطار بحث مع مسرحية، لكنها انتشرت دون موافقتها.

وأكد النجمة ان المصور خان الثقة، وخرق القانون بالتعدي على خصوصياتها ونشرها امام العامة.



تسببت واقعة تسريب صور سعيدان جدلا على مواقع التواصل وسط حالة من التضامن معها بسبب تعرضها لهذا الموقف المحرج من قبل مصور خان الأمانة وتسبب بفضيحتها، بينما هاجمها البعض بسبب التقاط هذه الصور منذ البداية وتعريها امام المصور لأجل عمل فني.



فاطمة بن سعيدان ممثلة تونسية مواليد عام 1949 ، قدمت العديد من الأعمال في المسرح، وأدوار ثانوية في بعض الأفلام، ومن الافلام التي شاركت فيها: عرب، صمت القصور.



ويعرف عن فاطمة مناصرتها للمرأة التونسية لنيل حريتها وخاصة بعد تغيير قانون الأحوال الشخصية التونسي.