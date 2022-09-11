نميمة الفن: فضيحة صور دانا جبر ’’العارية’’ تعود بقوة .. إطلالة ساخنة وصادمة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:27 مساءً - بعد أن خفت وهج فضيحة الصور العارية للمثلة السورية، دانا جبر، عادت "الفضيحة" لتتصدر حديث المواقع بعد إطلالة صدمت الجمهور وتم تداولها بشكل واسع.

وشاركت الفنانة السورية دانا جبر صورة عبر الـ "الستوري" من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، وظهرت فيها بإطلالة صادمة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير الإطلالة التي استذكر بها قطاع كبير من المتابعين فضيحة تسريبات الصور العارية نسبت الى الفنانة السورية.



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