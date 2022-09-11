أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بيكر أبو راس

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بيكر أبو راس

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / بيكر بن محمد ابوراس، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بيكر أبو راسبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / بيكر بن محمد ابوراس، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاولاد/ صخر علي محمد ابوراس، وفهد حمود محمد ابوراس، واخوانهم، وإلى جميع آل ابوراس، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان. " إنا لله وإنا إليه راجعون"



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