أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار رعدية على 7 محافظات

توقعات بهطول امطار رعدية على 7 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة.

وحسب المركز يحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين و شبوة، بعضها غزيرة على أجزاء من هضاب محافظتي المهرة و حضرموت .

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 28-40 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز-المطار : 2.2 ملم، تعز-الحوبان : 0.6.

