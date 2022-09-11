أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين عبدالوهاب

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين عبدالوهاب
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حسين بن حسين احمدعبدالوهاب، احد مناضلي ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، واحد الشخصيات المؤتمرية البارزة بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ احمد حسين احمدعبدالوهاب، وإلى احمد حسين حسين احمد عبدالوهاب، والشيخ عبدالوهاب احمد حسين الهجري عضواللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس اللجنة الفنية بفرع المؤتمر بمحافظة عمران، وكافة آل عبدالوهاب بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"
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