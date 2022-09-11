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نميمة الفن: لن تصدق ماذا تفعل معه .. سما المصري برفقة طفل في حمام السباحة وتثير الجدل بالمايو قطعتين ..اتفرج

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فنون - كتب سعد محمود في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:05 صباحاً - شاركت الراقصة المصرية ​​ متابعيها مقطع فيديو تظهر فيه مهارتها في السباحة، فإرتدت بيكيني بلون زهري وبدأ الفيديو حين كانت سما تعوم على بطنها، وشوهد في حوض السباحة طفل صغير لم يكمل سنواته العشر، وكانت واضحة نظراته وتحديقه بمؤخرتها.

وعلقت سما على الفيديو وكتبت :”العوامات الطبيعيه عندي هي اللي بتدفعني لفوق علي وش الميه…عوامات عوامات”.

إشارة إلى أن سما دأبت في الآونة الأخيرة بالتركيز في مقاطع الفيديو وصورها على مؤخرتها التي تعتبرها مثيرة ومتفاخرة بها وذلك حتى في بلدان أوروبية، حيث زارتها وتباهت بنظرات الرجال إليها.

https://www.youtube.com/shorts/CNihsBiVUiE

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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