نميمة الفن: سما المصري تصور مؤخرتها على تختها وتكشفها لمعجبيها .. اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 10سبتمبر 2022 06:39 مساءً - بقميص نوم سما المصري تستعرض برجيها وتعريها على السرير.

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو عرضت فيه مؤخرتها بإثارة على تختها ومن غرفة نومها، ولا هدف منه إلا لتقديم جسدها وإثارة الجدل كالعادة وتتخلى عن كل القيم والعادات والتقاليد المصرية والعربية.

علقت على الفيديو قائلة: “انا يتطلب مني اعمل زار وكمان اعمل عجين الفلاحه في التحدي بيني وبين الفانز وانا لايف على برنامج لوبس لايف؟؟؟…انا اعمل زار وارقص انا ؟ودا جزء من الفيديو بتاع لايف اللوبس لايف لسه خلصان، معلش بكره هاعوض الاهانات دي كلها”

تعرضت لإنتقادات كثيرة ولم تحذف خاصية التعليقات وتركت الكل يعبر عن غضبه منها ومن تصرفاتها المخجلة والمعيبة بحق وطنها.