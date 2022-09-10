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نميمة الفن: سما المصري رجعت تانى .. تغسل ملابسها الداخلية في بث مباشر ومتابع هتقلعي ايه تاني ..اتفرج

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فنون - كتب سعد محمود في السبت 10 سبتمبر 2022 12:04 صباحاً - دائما تثير الجدل كعادتها بنشرها مقاطع فيديو بشكل يومي تقريباً تارة وهي تستحم وأحياناً وهي في السرير ومرات أخرى تركز الكاميرا في مقاطع الفيديو التي تلتقطها على مؤخرتها،

ولكن هذه المرة ووفق ما تقول بأنها تتوجه للسيدات بإرشادات خاصة ونصائح عبر صفحتها، أذهلت سما المصري متابعيها حيث ظهرت وهي جالسة في الحمام وأمامها “طشت” غسيل،

رغم أن العالم كله استغنى عن الغسيل اليدوي وبات يستعمل الغسالات الحديثة، وارتدت سما فستاناً أسود ظهرت منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.

وتوجهت سما لمتابعاتها متحدثة عن ما أسمته نصائح للغسيل ونشر الغسيل،

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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