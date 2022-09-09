نميمه الفن : مودل روز يفضح أمرها بتصويرها مع شباب وهي شبه عاريه .. أتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 09 سبتمبر 2022 09:45 صباحاً - عادت الفاشينيستا السعودية مودل روز لإثارة الجدل من جديد، حيث شاركت متابعيها من خلال نشر مقطع فيديو جديد على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "سناب شات"، وهي داخل المسبح مع مجموعة من الشباب، حيث أحدث الفيديو جدل كبير بين متابعيها.

مودل روز تنشر فيديو جديد من داخل المسبح

نشرت مشهورة "سناب شات" مودل روز مقطع فيديو جديد على حسابها الشخصي، حيث شاركت متابعيها لحظات استمتاعها بالمسبح برفقة مجموعة من أصدقائها الشباب، حيث كتبت معلقة على الفيديو، "المسبح زحمة لا تشرهون عليهم مساكين ".

حيث اتهما البعض أنها تتعمد نشر مثل هذه المقاطع من أجل إثارة الجدل، والوصول إلى التريند، فهي تتعمد نشر كل ما هو مخالف للعادات والتقاليد مجتمعها السعودي.

تعليقات المتابعين على فيديو مودل روز

بعد أن نشرت مودل روز مقاطع الفيديو أنهالت التعليقات الساخرة والغاضبة عليها، حيث قال الكثير أنها تخطت مرحلة العادات والتقاليد، حيث علق أحدهم قائلاً: " عادي هذولا أجانب وكذا" وكتب شخص أخر: "مبسوطه بعد بتلحق رهف"، وعلقت أخرى قائلة: "ملبقين عليها الشباب"، وكتب آخر غاضباً: "هذي فلتها على الاخر، وعلق أخر ساخراً: "يمكن اخوانها".