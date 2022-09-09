نميمة الفن: مشهورة سناب شات السعودية موديل أش تثير غضب المتابعين في فيديو فاضح بالهوت شورت وحماله صدر ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 09 سبتمبر 2022 12:04 صباحاً - تعمل عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش،​ على إثارة الجدل دائمًا بين متابعيها بين الحين والآخر بسبب صورها الجرئية وإطلالاتها.

وشاركت آش، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت، مع كروب توب، ضيقة وكشفت منحنيات جسمها بطريقة مستفزة للجمهور.

واستغرب المتابعين حديث آش عن الغياب، وتساءلوا ما إذا كان لديها حبيب، وقالت :"كل عيب احبه فيك الا غيابك!".

يذكر أن آش كانت قد حتفلت مؤخراً بالهالوين ونشرت صورتين لإطلالتها في صفحتها الخاصة، فبدت تستعرض صدرها غيرت ملامح وجهها لقطة.