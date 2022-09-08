أخبار اليمن : ضبط متهمين بالاعتداء على وكيل مدرسة الشعب في إب

ضبط متهمين بالاعتداء على وكيل مدرسة الشعب في إبضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب متهمين بالاعتداء على وكيل مدرسة الشعب بمديرية المشنة صلاح حسن العبيدي.

ونقل مركز الإعلام الأمني عن مصدر بأمن المحافظة، أنه فور وصول البلاغ، قامت شرطة المحافظة بجمع الاستدلالات، وألقت القبض على المتهمين وأحالتهم للجهات المعنية.

وأكدت شرطة المحافظة، أنها لن تتهاون في أداء عملها لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة .. مشيرة إلى أن أي اعتداء على الكادر التعليمي، هو إساءة للصرح التعليمي الذي يتخرج منه الأجيال متسلحين بالعلم والمعرفة.