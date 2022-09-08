أخبار اليمن : تجنبها فوراً.. 7 عادات خاطئة تدمر أسنانك

تجنبها فوراً.. 7 عادات خاطئة تدمر أسنانكيعد الحفاظ على صحة الأسنان من أكثر الأمور التي يحرص الأطباء على النصح بها، لما لها من آثار إيجابية تُجنب المرضى الألم والتكاليف المالية الباهظة، التي تترتب على التلف الذي يطال الأسنان.

وهناك جملة من العادات الخاطئة، التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الأسنان، بحسب موقع "ناشونال وورد نيوز"، وهي على النحو التالي:

• عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح

تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا، أمر بالغ الأهمية، فوفقا لجمعية طب الأسنان الأميركية، فإن الفرشاة الكهربائية تحقق نتائج أفضل وتزيل تراكم الجير بشكل أكثر فاعلية من الفرشاة اليدوية.

وإذا لم تتمكن من العثور على فرشاة أسنان كهربائية، يمكن لفرشاة اليد أن تفعل مع معجون أسنان يحتوي على الفلورايد أيضا تنظيفا عالي المستوى.

• عدم استخدام الخيط

بحسب الخبراء، يجب استخدام الخيط مرة واحدة يوميا، حيث يسمح بتنظيف الأماكن التي تتجمع فيها البكتيريا وتسبب رائحة الفم الكريهة.

• التدخين

يسبب التدخين تسوس الأسنان، بالإضافة إلى أنه يتسبب برائحة الفم الكريهة واصفرار الأسنان، وسرطان الفم.

• تناول الحلوى

الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر تسبب الأضرار للأسنان، وينصح أطباء الأسنان بتجنب الحلوى (بجميع أشكالها)، لأنها تسبب التسوس.

• الحموضة

الأطعمة التي يوجد فيها مستوى عالٍ من الحموضة، تضر مينا الأسنان، وعندما يحدث ذلك، يصبح السن أصفرا مع مرور الوقت.

• الجفاف

شرب الماء يحافظ على صحة أسنانك ولثتك، ويجب شراب ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم في سبيل ذلك.

• تجنب زيارة طبيب الأسنان

الخيار الأفضل دائما هو القيام بزيارات متكررة للطبيب، بمعدل مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، وهذا سيسمح بالكشف المنتظم عن المشاكل وعلاجها ومنع تفاقمها، لكن كثيرين يغفلون أهمية هذا الأمر.