أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ حمدي سلطان

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ حمدي سلطانبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمدي سلطان، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي حمدي سلطان وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة في محافظة حجة الذين كان لهم نشاط فاعل في أوساط المجتمع..

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة وجهاء وأبناء مديريتي كعيدنة وحجور بمحافظة حجة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.