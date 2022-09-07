أخبار اليمن : حظر ومصادرة معدات الاصطياد

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حظر ومصادرة معدات الاصطياد

أصدرت وزارة الثروة السمكية قراراً بحظر استخدام أو تداول معدات الاصطياد المخالفة واستبدالها بقياسات قانونية لفتحات شباك المكابر. حظر ومصادرة معدات الاصطيادأصدرت وزارة الثروة السمكية قراراً بحظر استخدام أو تداول معدات الاصطياد المخالفة واستبدالها بقياسات قانونية لفتحات شباك المكابر. وشدد تعميم صادر عن وزير الثروة السمكية لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر استخدام شباك المكابر مع الإنارة ضيقة الفتحات التي تبلغ فتحة العين 1 – 1.5 سنتيمتراً لما لاستخدام الشباك مع الانارة من أثر تدميري على استدامة الصيد في البحر الأحمر. ووجه بإجراء حملة تفتيش على محلات ومخازن تجار معدات الاصطياد ومصادرة الكميات الموجودة لديهم من الشباك المخالفة للقانون.

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