أخبار اليمن : الثروة السمكية تدين اختطاف مرتزقة العدو 3 صيادين

الثروة السمكية تدين اختطاف مرتزقة العدو 3 صيادين
أدانت وزارة الثروة السمكية، انتهاكات العدوان ومرتزقته بحق الصيادين اليمنيين.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن مرتزقة العدوان اختطفوا صباح اليوم الأربعاء، 3 صيادين من أبناء بحيص بمديرية ميدي، أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية.
وأكد البيان استمرار العدوان في استهداف الصيادين واختطافهم وتضييق الخناق عليهم منذ بداية العدوان على اليمن.
وحملت وزارة الثروة السمكية الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الصمت تجاه الممارسات الإرهابية والانتهاكات التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها بحق الصيادين اليمنيين.
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