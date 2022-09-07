أخبار اليمن : امطار متوقعة على 14 محافظة يمنية

امطار متوقعة على 14 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المحافظات، ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية وباب والمندب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية لمحافظات شبوة، أبين، لحج، تعز، الضالع، إب وريمة.

وقد تشمل الأمطار أجزاء من محافظات حجة، المحويت، البيضاء، حضرموت والمهرة والأجزاء الغربية من محافظات ذمار، صنعاء وعمران.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية، الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 10- 20 عقدة على السواحل الجنوبية وباب المندب.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 20 - 35 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : إب : 10.8 ملم، عتق : 0.8، كما هطلت أمطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد .

