أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينتي بنزين جديدتين

تحالف العدوان يحتجز سفينتي بنزين جديدتينأكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينتي بنزين رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، في خرق جديد للهدنة المؤقتة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبالشراكة مع الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة باحتجاز سفينتي البنزين "سوبر ايميرالد وأوتشن أوتيومن" رغم تفيتشهما وحصولهما على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان وصل إلى 12 سفينة.. مبيناً أن تحالف العدوان ومرتزقته يتعمدون من خلال ممارساتهم التعسفية في القرصنة على سفن الوقود، إضاعة الفرص المتاحة للتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة إمعانًا منهم في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأكد المتوكل أن تواطؤ الأمم المتحدة وصمتها المعيب إزاء تعنت تحالف العدوان واستمراره في التضييق على أبناء الشعب اليمني في الجوانب المعيشية، بات مكشوفاً وواضحاً.

وجدد ناطق شركة النفط تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على القرصنة واستمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.