أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية على 10 محافظات

توقعات بهطول أمطار رعدية على 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياحاً شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، حجة والمحويت,

وقد تشمل الأمطار غرب محافظات ذمار، صنعاء وصعدة، وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية المحاذية لها مع رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 12-28 عقدة في السواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب.

ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين (20 - 40) عقدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة هطول الأمطار وتشكّل الضباب والسحب المنخفضة.

كما نبه مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأنها هطلت أمطار متفرقة يوم أمس وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

